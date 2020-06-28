Haber Giriş: Kaynak: AA
Hafta sonu 5 bin 679 öğrenci geçici kimlik belgesi aldı
[Fotoğraf: AA]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 5 bin 679 öğrencinin geçici kimlik belgesi düzenlendi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini söyledi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: yks nüfus müdürlüğü kimlikSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 22:11
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