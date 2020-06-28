İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu, turizim sektörü için ciddi önlemler alındığnı söyledi.

Altun açıklamasında, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk. Hem ulusal hem uluslararası alanda mücadele ettik. Şimdi de turizm sektörümüz için çok ciddi önlemler aldık. Şundan herkes emin olsun ki, Türkiye’de tatil yapmak hem güvenli hem de sağlıklı." ifadelerini kullandı.