Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.43'de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilk bilgileri @trthaber muhabiri Kamuran Korur aktardı.https://t.co/0k885zJ0yK pic.twitter.com/z9h6I47EIL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2020

Marmaris'teki deprem İzmir'de de hissedildi

AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir'den de hissedildi. Bayraklı ilçesindeki bazı vatandaşlar deprem sonrası evlerinin önündeki parka indi.