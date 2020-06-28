Haber Giriş: Kaynak: AA
Birisi gri listede 3 terörist daha ikna yöntemiyle teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme sürüyor.
Bu kapsamda 2013'te örgüte katılan, terörden arananlarda gri listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.
Etiketler: son dakika terör listesiSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 18:30
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