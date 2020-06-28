Adaylar gelecekleri için ter döktü. Aileler ise heyecanla dışarıda onları bekledi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci gün heyecanı vardı.

Dün Temel Yeterlilik Testi ile başlayan YKS maratonu bugünkü Alan yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi ile sona erdi.

Sınavda, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları titizlikle uygulandı.

Dün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için bu yıl adaylara 165 dakika süre verildi.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu tutuldu. 2.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

İkinci ve üçüncü oturum bugün yapıldı

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 180 dakika sürdü. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Covid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.