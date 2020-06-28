Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk Kara Kuvvetlerimizin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. pic.twitter.com/rVHCtjSUc4 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 28, 2020