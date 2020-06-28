İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.