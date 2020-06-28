Melahat Akan'ın genel başkanlığa seçildiği ilk kadın kurultayını 10 Aralık 1962'de toplayan CHP Kadın Kolları, 14'üncü kez Olağan Kurultaya hazırlanıyor.

İlçe ve il kadın kolları kongrelerini mart ayı başında tamamlayan Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 14'üncü Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nı 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında CHP 37. Olağan Kurultayı başta olmak üzere tüm toplantıların iptal edilmesi üzerine, Kadın Kolları Kurultayı da ertelenmişti.

Seyircisiz gerçekleştirilecek

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'dan itibaren "kontrollü sosyal hayata" geçişin ardından CHP Kadın Kolları yönetimi de ertelenen kurultayın nasıl yapılacağını tartışmaya başladı.

Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle geniş bir mekan arayan Kadın Kolları yönetimi, 14'üncü Olağan Kurultayın 11 Temmuz'da, Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verdi.

Kurultayın teması, "eşitlik gelecek"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ertelenen kurultayı 11 Temmuz'da, Sağlık Bakanlığının koronavirüs önerileri kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi.

Yenimahalle Belediyesi'ne ait 5 bin kişilik spor kompleksinde yapılacak kurultayın seyircisiz olacağını bildiren Köse, sosyal mesafe, maske, dezenfektan gibi önlemlerin de ciddi bir şekilde uygulanacağını ifade etti.

Kurultayın "eşitlik gelecek" temasıyla düzenleneceğini vurgulayan Fatma Köse, "Eşitlik gelecek kurultayı, aynı zamanda İktidara yolculuk kurultayı olacak. Kadına yönelik ayrımcılığın ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engellerin, kadınlara karşı ayrımcılığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir kurultay olacak." diye konuştu.