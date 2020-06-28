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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Pençe-Kaplan Operasyonu cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:17
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