Uyuşturucu ile mücadelede kilit öneme sahip kriminal laboratuvarlar BM tarafından mercek altına alındı.

Kalite, güven, performans açısından denetlendi.

Laboratuvarlarda en üst seviyede başarı sağlandığı vurgulandı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi yaptığı analiz çalışmaları sonunda performans bakımından laboratuvarlarda en üst seviyede başarı sağlandığı vurgulandı.

Yetkililer Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler, Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarımıza başarılı kalite, güven, performans ve analiz çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Laboratuvarlarımız, Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programına katılım sertifikası

"ICE" almaya hak kazandı. pic.twitter.com/6zrrerKFvb — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 10, 2021

Laboratuvarlar "ICE" sertifikası almaya hak kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarların Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programına katılım sertifikası "ICE" almaya da hak kazandığı belirtildi.

"Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmakta, uluslararası düzeyde güven, kalite ve performansla suç ve suçlularla mücadelemizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz" denildi.