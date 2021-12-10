Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: İki günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere son iki günde karadan ve havadan başlatılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.
Bakan Akar, "Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere son iki günde karadan ve havadan başlatılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Akar, bu yılın başından itibaren 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Şehit Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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