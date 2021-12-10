Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Bakan Akar, "Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere son iki günde karadan ve havadan başlatılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Akar, bu yılın başından itibaren 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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