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BM'den konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığı kaldırılsın talebi

Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

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BMden konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığı kaldırılsın talebi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. 

Evlilik işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden Kaşıkçı'nın kaybolması dünyanın da gündemine oturdu.

"Dokunulmazlık, soruşturmayı engellemek için kullanılmamalıdır"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sorumlusu Michelle Bachelet, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve olası cinayeti hakkında tüm bilgileri ortaya koyması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.

Bachelet, konsolos ve yetkililer hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bachelet, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan söz konusu dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Uluslararası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddi bir suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını engellemek için kullanılmamalıdır." 

Kaşıkçı'nın "ortadan kaybolması" ve "muhtemel yargısız infazına" ilişkin tüm bilgileri açıklaması için Suudi Arabistan'a çağrı yapan Bachelet, Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililerin konsoloslukta inceleme yapılmasına ilişkin yaptığı anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA, TRT Haber, REUTERS 

Etiketler: soruşturma, Cemal Kaşıkçı, birleşmiş milletler
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