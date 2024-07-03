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Gündem
TRT Haber 03.07.2024 02:12

Bizim çocuklara siyasilerden tebrik mesajları peş peşe geldi

A Milli Futbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek finale yükselen milli takım sporcuları için siyasiler tebrik mesajları paylaştı.

Bizim çocuklara siyasilerden tebrik mesajları peş peşe geldi

A Milli Takımımız Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.

Bizim Çocuklar çeyrek finalde
Bizim Çocuklar çeyrek finalde

Milli sporcular için siyasilerden tebrik mesajları paylaşıldı.

"Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından milli takımın başarısını kutladı.

Erdoğan, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajında "Çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz Bizim Çocuklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da milli takımın başarısını sosyal medya hesabından kutladı.

"Bu yolun sonu final olsun"

A Milli Futbol takımının başarısını tebrik eden Cevdet Yılmaz, Çeyrek finalde Hollanda karşısında milli takıma başarılar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Harikasınız Bizim Çocuklar, Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mesajında "Harikasınız Bizim Çocuklar, Bu yolun sonu final olsun" temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milli takımın başarısını tebrik etti.

Hakan Fidan, "Milli takımımızın başarısı hepimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaleci Mert Günok'un uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışa atıfta bulundu.

Osman Aşkın Bak, maça damgasını vuran kurtarışla ilgili, "Ben hala buradayım, arkadaşlar, Ellerine sağlık Mert" ifadesini kullandı.
 

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