Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca “Yıldırım-12 Beşkaynak” Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel, 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yıldırımlar'da 71 terörist etkisiz hale getirildi



13 Temmuz itibarıyla başlatılan 11 ayrı Yıldırım Operasyonu’nda bugüne kadar 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalandı. 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

