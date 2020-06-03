Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Bitlis kırsalında devam eden operasyonları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, harekat merkezinden bizzat takip etti.



Bakan Soylu sabah saatlerinde witter hesabından yaptığı paylaşımla Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, bölgede 3 gün önce de 3 teröristin ölü ele geçirildiğini hatırlattı.

Harekat merkezinde operasyonu takip eden Bakan Soylu, "Bölgede operasyonlar sürüyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz" notuyla fotoğraflar da paylaştı.

2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Devam eden operasyonla ilgili ikinci açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Yine Bitlis kırsalında 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.