Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te bugün düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Bitlis kırsalında devam eden operasyonları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, harekat merkezinden bizzat takip etti.
Bakan Soylu sabah saatlerinde witter hesabından yaptığı paylaşımla Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, bölgede 3 gün önce de 3 teröristin ölü ele geçirildiğini hatırlattı.
Harekat merkezinde operasyonu takip eden Bakan Soylu, "Bölgede operasyonlar sürüyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz" notuyla fotoğraflar da paylaştı.
2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi
Devam eden operasyonla ilgili ikinci açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Yine Bitlis kırsalında 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Son Haberler
- 13:45
- 13:43
- 13:38
- 13:44
- 13:28
Sıradaki Haber
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz