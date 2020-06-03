Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği uyardı: SMS ile gelen linklere dikkat
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vatandaşlara kısa mesajla (SMS) gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.
TBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.
SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım. pic.twitter.com/ciO9ygzhqR— Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) June 3, 2020
Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği sms uygulama linkiSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:19
Son Haberler
- 12:55
- 12:55
- 12:51
- 12:49
- 12:35
Sıradaki Haber
Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz