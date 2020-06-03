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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de saat 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 12.03'te Akdeniz'de meydana geldi. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı 8,26 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: son dakika akdeniz deprem AFADSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:49
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