İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi.