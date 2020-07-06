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Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu, sayı 94'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısının 94'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı teslim olan terörist sayısı ikna yoluyla teslim olan terörist sayısıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:31
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