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Bakan Koca'dan 'tedbirli gün' hatırlatması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedbirin önemini hatırlattı, "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından salgınların tedbirsiz aşılmadığını paylaştı.
"Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" sözlerine yer veren Koca, 'tedbirli' bir gün diledi.
BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020
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