Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından salgınların tedbirsiz aşılmadığını paylaştı.

"Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" sözlerine yer veren Koca, 'tedbirli' bir gün diledi.