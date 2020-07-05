Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xiTiWiUOi3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan Erdem BayazıtSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 22:48
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