Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 22'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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