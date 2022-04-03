Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna’ya ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay'ın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türkiye'den yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesinin Ukrayna’ya ulaştığını duyurdu.
Türk Kızılay tarafından sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
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