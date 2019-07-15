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Binlerce kişi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda bir araya geldi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:42 - Son Güncelleme 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" düzenlendi.

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi. Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı. Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi. Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi. 15 Temmuz gazilerinin isimlerinin slayt olarak ekranlara verilmesinin ardından programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmin gösterimi yapıldı. Etkinlik, tüm şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek Törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi. Kaynak: AA Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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