Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Bizler inanıyoruz ki şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum.

"O gece burası iki anı tespit etti"

Burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle 'gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi. Değerli kardeşlerim, 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla birlikte buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan, üzerimizden geçen F-16’lar vardı, üzerimizden geçen helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz biz bir şeye inanıyorduk, diyorduk ki, "Korkmayın, Allah bizimle beraberdir." O gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım, Valimiz aynı şekilde, Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde… Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu.

Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sela okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

"Daha önceki darbelerde Meclis binası fiilen hedef alınmadı"

O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak TBMM’ye gelen, tepelerine gelen bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri hatırlayın Polatlı’ya kadar geldiler ama Meclis’e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de, evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı. Allah’ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun.

"Artık hiçkimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir"

İnşallah 15 Temmuz’dan sonra artık hiçkimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça hiçbir gücün eli Allah’ın izniyle oralara uzanamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır"

Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz Kahramanlarını aynı şekilde anacak ve hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi"

15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar, Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz bambaşkasınız, kadınıyla, erkeğiyle bambaşkasınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz, siz mermilerin üzerine gittiniz, yılmadınız. Bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı, bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek, kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar ve siz yaptınız. Geceye yenilmeyenler, uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar.

Bu ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakıyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir.

"Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak"

Ülkemizin diplomatik, askeri, ekonomik alanda verdiği mücadeleyi sıradan bir siyasi çekişme parantezine hapseden zaten iflah olmaz bir mankurta dönüşmüştür. İçinden geçtiğimiz dönemin gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu görmeyene diyecek bir sözümüz kalmaz. S-400’leri aldık mı? S-400’ler artık ülkemize inmeye başladı mı? Sekiz uçak geldi ve diğerleri de geliyor.

Ne dediler? Alamazlar, yapamazlar, nereye koyacaklar, yerleştiremezler… Ne oldu? Aldık mı? Şu anda montajlar başladı. Şu anda takvim işliyor ve Allah’ın izniyle Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk. Bu bir taarruz sistemi değildir, bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

"17 yıl önce ihtiyacımızın yüzde 20’si yerliydi, şimdi yüzde 70’i yerli oldu"

Türkiye, savunma sanayiinde dikkat ediniz 17 yıl önce ihtiyacımızın yüzde 20’si yerliydi. Şimdi yüzde 70’i yerli oldu. Nereden nereye… Tabii bazılarının maalesef tilki gibi biliyorsunuz uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunların durumu bu. Türkiye’nin son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir. Aynı şekilde milletimizin son 6 yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir.

Kaynak: TRT Haber