15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Müferrah Şinik, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka'nın yanı sıra Kosova Meclisi milletvekilleri ile ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ile Türkiye ve Kosova'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

15 Temmuz gecesinden görüntülerin de gösterildiği tören kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları da Büyükelçilik bahçe ve binasında sergilendi.

Arnavutluk

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü dolayısıyla Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde program düzenlendi.

Tiyatro binasında düzenlenen program öncesinde Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Anma programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz, savaş muhabiri Samet Doğan, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kapsamında belgesel filmi gösterimi yapıldı, darbe girişimi gecesine ait fotoğraflar sergilendi.

Sergi, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde 16-31 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek.

Zimbabve

Zimbabve'nin başkenti Harare'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Harare Büyükelçisi Hakan Kıvanç, etkinlikte gazetecilere darbenin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin bilgiler verdi.

Berlin

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda, ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz gazilerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli Mehmet Anıl Acar, o gece yaşadıklarını anlattı.

Törenin sonunda darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

İran

Tahran Yunus Emre Enstitüsünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile İranlıların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı ve TRT tarafından hazırlanan "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgesi gösterildi.

Türk ve İranlı vatandaşlar fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterirken, 15 Temmuz gecesiyle ilgili belgeselin gösteriminde de duygulandıkları gözlendi.

Laos

Laos'un başkenti Viyentiyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçiliği binasında yapılan etkinliğe, Laos Ulusal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Viyentiyan Müslümanlar Derneği Başkanı Somboune Khan ile yerel medyadan temsilciler katıldı.

Program kapsamında katılımcılara darbe girişimine karşı Türk halkının ve güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyi anlatan videolar izlettirildi.

İngiltere

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törenle anıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı

Törende konuşan 15 Temmuz gazisi Enes Babacan da o gece yaşadıklarını davetlilerle paylaştı.

Atatürk Havalimanı'nda genç bir şehide yardım etmeye çalışırken göğsünden ve kolunda vurularak yaralandığını anlatan Babacan, "Biz Türk milletiyiz. O ordunun bizim ordumuz olmadığını biliyoruz." dedi.

Babacan, kendisine o gece vatandaşların tankların önüne nasıl çıktığını soran yabancılara ne yanıt verdiğini de şu ifadelerle aktardı:

"Açın Çanakkale'ye bakın. Çakalların hükmü aslanlar ortaya çıkana kadardır. Bizim ülkemizin kurucusu bir gazi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bir Mustafa Kemal çıkınca Çanakkale'de yedi düveli 'Bismillah' diyerek dize getirdi. 15 Temmuz'da da Allah bize yine iyi bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasip etti. İşte çakalların hükmü yine aslanların meydana çıkmasına kadar oldu."

Törende 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı bir video da izletildi.

Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Türk kurumlarının eş güdümüyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

FETÖ'nün Afganistan'daki faaliyetleri

Afganistan'ın, FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olduğunu ve Afganistan hükümetinin FETÖ'nün yarattığı tehdidin farkında olduğuna dikkati çeken Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, geçen üç yıl içinde Türkiye Devletinin temel önceliklerinden birini yurt içi ve dışında FETÖ'yle mücadelenin oluşturduğunu söyledi.

Ertuğrul, özellikle eğitim alanında FETÖ'ye karşı adımların mağduriyet yaratmasını engellemek amacıyla Türkiye Maarif Vakfının (TMV) dünya çapındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü, Afganistan dahil 18 ülkedeki FETÖ iltisaklı okulları devraldığını anlattı.

Ertuğrul, ''Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Çağ Eğitim (ATÇE) Kurumları adlı STK tarafından işletilen Afgan-Türk Okulları, gerçekte FETÖ örgütüne ve onun bağlantılı unsurlarına finansman sağlayan geniş bir ağın parçasıdır.'' dedi.

Geçen şubattan bu yana önce ATÇE'nin lağvedildiğini, ardından Cüzcan, Kandahar, Belh, Nangahar, Herat ve en son Kabil'deki okulların TMV'nin yeni yönetimine devrinin sağlandığını belirten Ertuğrul, ''TMV idaresindeki Afgan-Türk Maarif Okullarında yaşanan olumlu dönüşüme ve Türkiye’nin sözlerini yerine getirdiğine tanıklık ettikçe Türkiye'nin, Afganistan'ın eğitim sektörü, yükseköğretim ve burs alanları için sürdürdüğü angajmanın genişletilmesine ve derinleştirilmesine yönelik talebin de arttığını memnuniyetle görüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Darbe kalkışması öncesinin ve nedenlerinin anlatıldığı panelle devam eden tören, AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene Sadat ve Ertuğrul'un yanı sıra Afganistan Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye Maarif Vakfı Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürü Abdullah Yeğin, Kabil'deki Türk askeri birliği komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Kur'an Tilaveti Programı"na katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya İslam Birliği ve Üsküp Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'ya gelmeden önce Ankara'da şehitleri andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, "Bu ziyaretimiz kısa oldu ama kısa da olsa buradaki Türk toplumuyla, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hainlere "dur" dediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ama biz o gece biliyorduk ki sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız ve Türkiye'yi sevenler, tüm ümmet bizim için dua etti ve bize destek verdi. Özellikle Kuzey Makedonya'da Türk toplumunun o gece Türkiye'ye verdiği desteği unutmamız mümkün değil. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizleri yalnız bırakmamak Türk dış politikasının temel prensiplerindendir. Her zaman beraber olacağız. Bundan sonra da yine Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle yolumuza devam edeceğiz."

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili'nin de bir konuşma yaptığı programda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan şehitler için dua etti.

Polonya

Polonya'nın başkenti Varşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Törene, Büyükelçilik mensupları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanlığından bir temsilci de katıldı.

Mısır

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği binasında yapılan törene Mısır'daki Türk iş insanları, Türk vatandaşları, Türk kurumlarının temsilcileri ve bazı Mısırlı davetliler katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde fotoğraf sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü avlusunda da 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çekilen fotoğraflar sergilendi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi'ndeki tören, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Başçeri'nin yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Cemal Volkan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya, 28'nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin destekleriyle Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkez binasında düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Müstakbel Hareketi Milletvekili Velid el-Barini, Kuzey Lübnan Şeriat Mahkemeleri Başkanı Şeyh Ahmed el-Kurdi ile çok sayıda Lübnanlı ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Nijerya

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Ziyaretçiler, program kapsamında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Azerbaycan

Azerbaycan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Başkanı Ehliman Emiraslanov, devlet yetkilileri, milletvekilleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin himayesinde Bakü'deki Türk kurumlarınca ortak yapılan etkinlikte iki ülkenin milli marşlarının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlik, darbe girişiminde çekilen fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Hollanda

Hollanda'da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki törene Büyükelçi Şaban Dişli'nin yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ile çok sayıda Türk STK temsilcisi ve yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar da sergilendi.

Erbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için anma töreni düzenledi.

Irak'ın Erbil kentinde bir otelde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, yerel yetkililer, Erbil'deki Türkmen parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

