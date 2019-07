Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, ikinci çeyrekte 27 yıldan bu yana en yavaş büyüme sürecini yaşıyor. Şirketlerin Çin piyasasından ayrılmak istemelerindeki en büyük etken ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri. Binlerce şirket Çin pazarından ayrılıyor. Bu durum da, Çin’in ABD ile neden anlaşmaya varmak istediğini açıklıyor" dedi.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal....