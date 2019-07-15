15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bükreş Program Koordinasyon Ofisi tarafından anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın yanı sıra TİKA Bükreş Program Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve soydaşların katıldığı program saygı duruşu ile başladı.

Büyükelçi Aramaz, burada yaptığı konuşmada, "251 şehit için 251 fidan" etkinliğinde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Türkiye'den gelen üniversite öğrencilerine de şehitlikteki çalışmaları için teşekkür etti.

Şehitler için mevlit okutuldu

TİKA Program Koordinatörü Biçer de düzenlenen etkinliklerle bir yandan şehitleri anarken, diğer yandan da Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle demokrasi zaferini kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bükreş Türk Şehitliği'ndeki anma programının sonunda darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişi anısına 251 fidan dikildi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Romanya Müslümanları Müftülüğü ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Bükreş ve Köstence'de öğle namazının ardından mevlit okutuldu.

Yunus Emre Enstitüsü'nde de fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA