Millî Eğitim Bakanı Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları’na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini söyledi.

Öğrencilerin okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM’lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran’da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar; 18 Temmuz’da başlayacak, 14 Ağustos’ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM’lerin bünyesindeki hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak. “