BİLSEM'de yaz okulu başvuru tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM’lerde yapılacak yaz okulları için öğrenci başvurularının 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurdu.
Millî Eğitim Bakanı Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları’na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini söyledi.
Öğrencilerin okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM’lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, şu ifadelere yer verdi:
“Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran’da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar; 18 Temmuz’da başlayacak, 14 Ağustos’ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM’lerin bünyesindeki hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak. “
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