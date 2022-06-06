Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan 140 metre uzunluğundaki ‘Castoro 10’ isimli gemi İstanbul Boğazı'nı geçti. Gemi Filyos'a doğru yol alıyor.

Doğal gazın karaya çıkartılması için yaklaşık 170 kilometre boru döşenecek. Belli bir mesafeye kadar boruların deniz dibine gömülmesi işlemini Castoro 10 gemisi gerçekleştirecek. Haziran ortalarında başlanacak bu işlemin 5 ay sürmesi bekleniyor. Sahada 16 gemi çalışmalara destek verecek.

Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazda önemli bir eşik daha aşılıyor. Doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'nı geçti. pic.twitter.com/9nqyix035Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 28 Mayıs'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.