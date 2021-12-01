Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu 17:30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Bakan Koca, toplantının hemen ardından yazılı açıklama yapacak.
Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili gelişmelerin gündemde olması bekleniyor.
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