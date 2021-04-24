Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 24, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 24, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili tarihi skandal "soykırım" açıklamasına, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez.



Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!



Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 24, 2021

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın "sözde soykırım" ifadesine "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir" şeklindeki açıklamasıyla tepki gösterdi.

ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasını kınıyoruz.



Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır.



ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 24, 2021

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur.



Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 24, 2021

Sanayi ve Tekneloji Bakanı Mustafa Varank, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD’nin, Türkiye’ye söyleyebilecek sözü yoktur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir" dedi.

Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD’nin, Türkiye’ye söyleyebilecek sözü yoktur.



Türkiye’nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir. — Mustafa Varank (@varank) April 24, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Biden'ın skandal "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarih arşivlerinin gerçeğin aynası olduğunu, siyasi hezeyanlara değil, yaşanmışlıklara dayandığını belirterek, "Biz, evlatlarımıza tarihi, bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

Tarih arşivleri gerçeğin aynasıdır, siyasi hezeyanlara değil yaşanmışlıklara dayanır.



Biz, evlatlarımıza tarihi bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz.



Hem tarihî hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir. #1915Olayları — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 24, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.