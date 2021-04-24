Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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