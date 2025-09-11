Açık 12.8ºC Ankara
Gündem
AA 11.09.2025 06:18

Beykoz Belediyesi'nden bir istifa daha: CHP'li meclis üyesi partiden ayrıldı

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediyesi'nden bir istifa daha: CHP'li meclis üyesi partiden ayrıldı

Cebeci, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtti.

Bu süreçte kendisine verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak, 'Beykoz Belediye Meclis Üyesi' olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart'tan bu yana başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel de dün yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti

