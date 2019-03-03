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Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek
03 Mart 2019 Pazar 12:21 - Son Güncelleme 03 Mart 2019 Pazar 12:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.
Kurum, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.
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