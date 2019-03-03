Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Kurum, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor.. .