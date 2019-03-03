Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden seçmen, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

31 Mart Yerel Seçimleri için kesin aday listeleri belli oldu.

Bağımsız adaylar dahil, kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edildi.

İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımı da bugün başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başladı.

Seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edildi.

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Birleşik oy pusulasında soldan sağa doğru Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İYİ Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.

Son yerel seçimde 26 parti yarıştı

Bu arada 2014'te yapılan yerel seçimlerde 26 siyasi parti yarışmıştı.

Geçen yıl yapılan Milletvekili Genel Seçimi'nde ise yarışacak parti sayısı 11 olmuştu ancak BTP seçimlerden çekilmiş, BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime katılmıştı. Seçimde AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi yer almıştı.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları

21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

11 soruda yerel seçim

Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin 11 soru ve yanıtları şöyle;

1- Seçime kaç siyasi parti katılacak?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

2- Belediye başkan adaylıkları ne zaman kesinleşecek?

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17.00'ye kadar verecek. Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edilecek.

3- Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

4) Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

5) Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

6) Köylerde hangi oylar kullanacak?

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

7) Oy pusulaları ne renk?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

8) Pusulalar kaç zarfa konulacak?

Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

9) Hangi ilde saat kaçta oy verme işlemi başlayacak?

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

10) Oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

11) Önce hangi oylar sayılacak?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Kaynak: AA