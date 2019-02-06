Türkiye
"Nerede oy kullanacağım" uygulaması kullanıma açıldı
06 Şubat 2019 Çarşamba 13:24 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:24
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulama aktif hale getirdi.
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor.
Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA
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