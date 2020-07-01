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Belçika vatandaşı 9 YTS ülkesine sınır dışı edildi
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadesi kapsamında 9 Belçika vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi. 11 Kasım'dan bu yana toplam 338 YTS Türkiye'den gönderildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 9 Belçika vatandaşının, ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Böylelikle 1 Kasım 2019'dan bu yana Türkiye'den gönderilen YTS sayısı, 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 oldu.
Etiketler: son dakika ytsSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:12
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