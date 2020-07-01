Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 9 Belçika vatandaşının, ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.



Böylelikle 1 Kasım 2019'dan bu yana Türkiye'den gönderilen YTS sayısı, 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 oldu.