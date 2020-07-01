Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek"

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının salgın nedeniyle zor günler geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere ulaşacağız." dedi.