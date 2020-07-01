İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili Ferit Melen Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna dair bir değerlendirmeye ulaşıldığını ifade eden Soylu, teknenin sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Soylu, "Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı." dedi.

Teknenin 110-120 metre dipte olduğunun tahmin edildiğini, henüz yerinin tespit edilmediğini belirten Soylu, "Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik." dedi.