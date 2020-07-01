Türkiye'nin yardım eli bu kez Irak'a uzandı. Irak'ın yardım talebi karşılıksız bırakılmadı. Koronavirüsle mücadele eden ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Irak’a tıbbi malzeme gönderiliyor. Yardımların içerisinde yoğun bakım solunum cihazları da bulunuyor. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy, Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan aktardı. https://t.co/5oDozhNZyO pic.twitter.com/xh0ago5eR8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2020

Yardımlar, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda TSK'ya ait A400M uçağına yükleniyor. Yardımların içerisinde, eldiven, tulum, maske, yoğun bakım solunum cihazları bulunuyor.