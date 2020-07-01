Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Irak'a yardım eli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Irak'a tıbbi malzeme gönderiliyor.
Türkiye'nin yardım eli bu kez Irak'a uzandı. Irak'ın yardım talebi karşılıksız bırakılmadı. Koronavirüsle mücadele eden ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Irak’a tıbbi malzeme gönderiliyor. Yardımların içerisinde yoğun bakım solunum cihazları da bulunuyor. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy, Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan aktardı. https://t.co/5oDozhNZyO pic.twitter.com/xh0ago5eR8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2020
Yardımlar, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda TSK'ya ait A400M uçağına yükleniyor. Yardımların içerisinde, eldiven, tulum, maske, yoğun bakım solunum cihazları bulunuyor.
Etiketler: tıbbi malzeme yardımı son dakika ırak'a yardımSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 06:52
Son Haberler
- 06:16
- 05:40
- 05:14
- 04:51
- 04:46
Sıradaki Haber
Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksu atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz