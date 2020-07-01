Gelin ve damat dahil herkes maske takacak. Halay çekilmeyecek, takı merasimi olmayacak. Düğün salonları, 4 ay aranın ardından kapılarını yeniden açıyor. Ancak koronavirüs tedbirlerinden taviz verilmeyecek.

Düğün salonlarında önlemler kapının önünde başlayacak. Misafirlerin ateşi ölçülecek, 38 derecenin altında olanlar ellerini dezenfekte ederek içeri girecek.

Düğün salonunda her masada kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Misafir kapasitesi, mesafe kuralına göre belirlenecek.

Aynı evde yaşayan aile üyeleri mesafe kuralı ve oturma düzeninden muaf tutulacak.

Gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil, herkes düğün süresince maske takacak.

Yeni kurallar nedeniyle takı töreni de olmayacak. Hediyeler düğün salonuna konulacak sandığa bırakılacak.

Düğünlerin vazgeçilmezi oyun, dans ve halay misafirler için yasak. Sadece gelin ve damat sahneye çıkıp oynayabilecek. Toplu fotoğraf çekimine de müsaade edilmeyecek. İsteyenler mesafe kuralına uyarak gelin ve damatla bireysel fotoğraf çektirebilecek.