Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak

AK Parti'de Covid-19 dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu.

Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Belediye başkanları, il başkanları, büyükşehir kadın ve gençlik kolları başkanlarının parti genel merkezinden katılacakları toplantıya, sosyal mesafenin korunabilmesi için il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak.

"3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar liranın üzerinde kısa çalışma ödemesi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.

Covid-19 salgını nedeniyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep" gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar liranın üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını aktaran Selçuk, şu bilgiyi de paylaştı:

"1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir."

Öte yandan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden, İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacağı da aktarıldı.

"Sağladığımız yardım ve desteklerin tutarı 24 milyar liraya yaklaşmış durumda"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık'ta gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gaziler, Gazi Yakınları ile Devlet Korumasından Yararlanan Gençlerin Kamuya Yerleştirme Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, Covid-19 dolayısıyla yapılan yardım ve desteklere ilişkin bilgi verdi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin tutarı 24 milyar liraya yaklaşmış durumda. Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında, 6 milyonu aşkın haneye, hane başına 1000'er lira teslim ettik ve 6 milyar liraya ulaştık. Çalışma hayatına yönelik, çalışanlarımızı korumak adına Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liralık kaynak aktarımını sağladık. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükselttik. Pandemi döneminde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımızın periyodik paylarını da yükselterek her ay yaklaşık yarım milyar liranın vakıflarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Yine tüm il ve ilçelerde kamu görevlileri ve gönüllerin birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grupları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ettik."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "asker uğurlama" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Covid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

"Virüs salgını bitmedi"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Covid-19 ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek normalleşme sürecinin pekişmesi ve güçlenmesi için maske, temizlik ve mesafe kuralına iyi uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Çelik, zaman zaman medyada bu üç kuralın iyi işletilmediğine dair örneklerin yer aldığına dikkati çekerek normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske, mesafe ve temizlik konusunun kritik önemde olduğunu vurguladı.

Hiçbir şeyin geçmediğini, virüs salgınının bitmediğini, hastalığın herhangi bir tedavisinin ya da aşısının bulunmadığını ifade eden Çelik, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Salgın karşısında hem tıbbi hem sosyal hem de ekonomide etkin bir mücadele verdiklerini dile getiren Çelik, bunun vatandaşa ulaşma konusunda Vefa Sosyal Destek Gruplarının güçlü mücadelesiyle pekiştirildiğini, bu kazanımlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Çelik, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerine yardım gönderdiğini hatırlatarak en son Sırbistan'ın Sancak bölgesinden yardım talebi geldiğini, buradaki insanlara da yardımların güçlü bir şekilde ulaştırılacağını ifade etti.

Türkiye'nin salgın döneminde yeni hastaneler, barajlar, pek çok tesisin açılışını yapan, ulaşım gibi dev yatırımlara imza atan bir ülke olduğunu belirten Çelik, "Bu halen devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmiş olması müteşebbislerimizin Türkiye'ye güvenerek yolunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Çelik, salgın sürecinde vatandaşın zarar görmemesi için çeşitli sektörlerin desteklendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bütün bu tedbirlerin toplam tutarı bugün itibarıyla 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bireysel ihtiyaç desteği, esnaf kredisi, işe devam kredisi desteğiyle 6 milyon 755 bin vatandaşımıza, 1 milyon 267 bin esnafımıza ve 205 bin 227 firmamıza toplam 228 milyar 433 milyon finansman desteği sağlanmıştır. Tabii bu dinamik bir süreç. Aynı şekilde avantajlı tüketici kredileri oluşturulmuştur. Pek çok alanda bu avantajlı tüketici kredilerinin yansımaları olmuştur. Reel sektörün daha iyi işlemesi, canlanması için... Bu dinamik süreçle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak takip ederek gereken tedbirleri alıyor, gereken teşvikleri oluşturuyor."

"Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından çok memnun oluruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Bakan Varank, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede, Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi, iki ülke arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, salgın döneminde 127 ülkeye tıbbi malzeme sağladığını anımsatan Varank, Macaristan'a da koruyucu maske ham maddelerinin yanı sıra bazı kimyasalları ihraç ettiklerini, bu ülkeden de tıbbi ham madde desteğini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Varank, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarına da değinerek, "Rakamlara baktığımızda Türkiye Covid-19 ile mücadelede başarılı bir performans gösteriyor. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi durumda. Turizm sezonuna hazırlanıyoruz. Seyahat kısıtlamalarının da kaldırılmasından çok memnun oluruz." diye konuştu.