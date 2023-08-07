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Gündem
TRT Haber 07.08.2023 08:15

Bedelli askerlikte yeni dönem: Kura öncesi vazgeçenler yeniden başvurabilecek

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, kura öncesi vazgeçenler ile 2 ay içinde ödeme yapmayanlar yeniden başvuru yapabilecek.

Bedelli askerlikte yeni dönem: Kura öncesi vazgeçenler yeniden başvurabilecek

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Böylece bedelli askerlikte yeni dönem başladı.

Kura öncesi vazgeçenler yeniden başvurabilecek

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki ay içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek. Bu durumda olmayanlar başvuru için askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet'i de kullanabilecek.

Haktan vazgeçenler yeniden başvuru yapamayacak

Yeni düzenlemede "Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenler yeniden müracaat yapamayacak" ifadeleri yer aldı.

Buna göre temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlik hakkı verilmeyecek.

Askeralma Yönetmeliği'ndeki Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in tüm detayları için tıklayın..

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