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Gündem
AA 06.08.2023 23:21

1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, halen hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Deprem
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