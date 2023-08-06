Cumhurbaşkanı Erdoğan Mete Gazoz'u tebrik etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazan Mete Gazoz'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tebrik etti.

Erdoğan Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum"