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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 06.08.2023 14:43

Sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

Sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

 

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