Sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2023
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C7MYPhf03g