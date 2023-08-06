Asrın felaketinin maliyeti 104 milyar dolar

Yaklaşık 300 bin bina yıkıldı ya da hasar aldı. Altyapı büyük zarar gördü.

Asrın felaketinin ekonomik zararı büyük...

Türkiye ekonomisine toplam maliyeti 2 trilyon lirayı aştı.

Hükümet yeniden yapılanma için hızlı adımlar attı Depremden zarar gören her aileye 10, taşınanlara da 15 bin lira yardım yapıldı.

Bugüne kadar yaklaşık 937 milyon lira kısa çalışma ödemesi yapıldı

Kısa süre içinde kalıcı konutlarla ilgili somut adımlar atıldı. 180 binden fazla kalıcı konut ve köy evinin inşa süreci başlatıldı. 319 bin konutun bir yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Depremin ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla Kredi Garanti Fonu paketi 350 milyar liraya yükseltildi. Bölgede kısa çalışma uygulaması devreye alındı. Bu kapsamda bugüne kadar 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Kredi borçlarına faizsiz erteleme

Bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açıldı.

Halk Bankası 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli, 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağladı. 150 bin esnafın Halkbank'tan kullandıkları kredi borçları 6 ay daha ötelendi.

670 bin mükellefin yaklaşık 37 milyar liralık vergi ödemesi ötelendi

Asrın felaketinin ardından bölgedeki mükelleflere yönelik önemli adımlar atıldı. Yaklaşık 670 bin mükellefin 37 milyar lira tutarındaki vergi ödemesi ertelendi.

11 ilde mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Prefabrik yapıların KDV oranı, yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi. Depremzedelere yönelik bağış ve yardımlar vergi matrahından düşülebiliyor. Depremden etkilenen personele işveren tarafından yapılan nakdi yardımların 50 bin liraya kadarki kısmı vergi ve primden muaf tutuldu.

KOSGEB'den KOBİ'lere destek

KOSGEB de depremde zarar gören firmalar için harekete geçti. Yeni inşa edilecek işyeri proje giderlerine yönelik 1 yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeli destek verilecek.

Destek tutarı en fazla 1 milyon lira olacak. Ayrıca KOBİ'lere 75 bin liralık kredi desteği sağlanacak. 1 yılı geri ödemesiz, 24 aya kadar vade yapılabilecek. Ayrıca 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verecek. En fazla 10 konteyner için ödeme yapılacak.