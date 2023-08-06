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Gündem
TRT Haber 06.08.2023 14:39

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

Putin'in Türkiye ziyareti

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ekonomideki son gelişmeler

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

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