Az Bulutlu 36.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.08.2023 17:27

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi depremzedelerden tam not alıyor

Asrın felaketinin ardından 6 ay geçti. Yaralar sarılsın diye pek çok adım ardı ardına atıldı. Onlardan biri de Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'ydi. 60 günde tamamlandı, son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Hastanede açılışından bugüne kadar 83 bin 406 hasta tedavi edildi.

okuma süresi
Okuma süresi

24 Mart'ta temelleri atıldı, 60 günde tamamlandı. İlk 3 günde 1000'in üstünde kişiye hizmet verdi.

Defne Devlet Hastanesi depremzedelerden tam not alıyor.

Defne Devlet Hastanesi 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alana inşa edildi. Hastanedeki 26 poliklinikte tüm ana branşlarda hizmet veriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Defne Devlet Hastanesi'nde 300 yatak, 11 ameliyathane yer alıyor. Sağlık tesisi son teknoloji cihazlarla donatıldı.

Hastanede 256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Defne Devlet Hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Tek kat ve ağır çelikten oluşuyor. 

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin

ETİKETLER
Deprem Hatay
Sıradaki Haber
Sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
17:33
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi
17:30
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
17:26
Musk, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşünü" X platformundan canlı yayımlayacak
17:24
Irak hükümeti Telegram'ı kapattı
17:10
Depremlerin Malatya'da yıkımı büyük oldu
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ