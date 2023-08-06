Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi depremzedelerden tam not alıyor

24 Mart'ta temelleri atıldı, 60 günde tamamlandı. İlk 3 günde 1000'in üstünde kişiye hizmet verdi.

Defne Devlet Hastanesi depremzedelerden tam not alıyor.

Defne Devlet Hastanesi 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alana inşa edildi. Hastanedeki 26 poliklinikte tüm ana branşlarda hizmet veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Defne Devlet Hastanesi'nde 300 yatak, 11 ameliyathane yer alıyor. Sağlık tesisi son teknoloji cihazlarla donatıldı.

Hastanede 256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Defne Devlet Hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Tek kat ve ağır çelikten oluşuyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin