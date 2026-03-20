BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamaya göre Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayan Destici, siyasi parti liderlerinin bayramlarını kutladı.

Destici, görüşmelerde, bayramın birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Destici, AYM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YÖK ve Diyanet İşleri Başkanları, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Fethi Yıldız ile de bayramlaştı.

TOBB Başkanı, TÜRK-İŞ Başkanı, HAK-İŞ Başkanı ve Memur-Sen Başkanı ile de bayramlaşan Destici, görüşmelerde iyi dileklerini iletilirken, ailelerinin ve camialarının Ramazan Bayramını da tebrik etti.